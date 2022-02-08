«Надо идти вперед, познавать, не отставать от жизни»: В Запорожье открыли курсы для желающих научиться пользоваться смартфоном

В Запорожье открыли курсы для желающих научиться пользоваться смартфоном. Уроки проходят прямо в Запорожской областной универсальной научной библиотеке.

Об этом сообщают в сюжете «Радио «Свобода».

На курсы записались, в основном, пожилые люди. Многие из них говорят, что раньше были обучены лишь элементарным функциям, поэтому пользоваться телефоном было проблематично, а иногда даже страшно.

Сам тренинговый центр, который проводит занятия, еще в 2020 году открыл курс для желающих научиться пользоваться компьютером. Одно из направлений курса – смартфоны. Позже, по словам заведующей Анны Мациевской, в центре решили отделить это направление в отдельный курс.

— Мы поняли, что это очень актуальная тема и в 2020 году у нас официально начал работать наш тренинговый центр, как структурное подразделение, и начались курсы сначала компьютерной грамотности, потом там была часть про смартфоны. Потом мы их разделили. Сейчас два курса – компьютерная грамотность и работа со смартфоном, - сказала Мациевская.

Первую половину курса уделяют теме пользования самим смартфоном и набору его функций. Позже разбираются в функционале разных приложений и Интернета.

— Начинаем с самого начала, на первой половине курса учим, какая кнопка за что отвечает, как настраивать устройство, как устанавливать программы, как пользоваться Интернетом, безопасность пользования Интернетом. Изучаем государственные электронные сервисы, потом банкинг. То есть, сначала учим пользовать электронным устройством, а потом учим пользоваться наиболее популярными вещами, - рассказала Анна Мациевская.

Участников курса учат, как оплачивать коммунальные счета через смартфон, как пользоваться мессенджерами, осуществлять видеозвонки.

— Меня научила внучка самому простому – как звонить и куда повести пальчиком, чтоб ответить на звонок. Потому что я даже этого не знала. Но то, чему я тут научилась, мне никто не подскажет. Даже мои дети и внуки, я знаю, такого не знают. То, что знаем мы, - рассказал участница курса Ирина. — Я ничего не умела. Показать некому. У меня был старый кнопочный телефон, ну, надо идти вперед, познавать. Не отставать от жизни, - отметила Валентина.

Помимо этого, в библиотеке собирают старые исправные смартфоны. По окончанию курса они дарят эти гаджеты желающим.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон.