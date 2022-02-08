«У нас есть неделя, чтобы показатели уменьшились или остались такими же»: Николаевщина пока не будет переходить в «красную» зону

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое состоялось во вторник 8 февраля, Николаевская область остается в «оранжевой» зоне.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким на странице в Facebook.

Он отметил, что ситуация под контролем, поэтому в ОГА обратились к членам комиссии с предложением отсрочить введение «красного» эпидемиологического уровня. Предложение поддержали.

При этом, глава ОГА отметил, что область останется в «оранжевой» зоне, если показатели будут прежними и не поднимутся выше.

«Все понимают, что введение «красной» зоны означает большие ограничения для бизнеса. У нас есть неделя, чтобы показатели уменьшились или остались такими же. Поэтому прошу всех сознательно относиться к ограничениям и выполнять все необходимые меры предосторожности. Только таким образом мы сможем оставаться на оранжевом эпидемиологическом уровне», – добавил Виталий Ким.

Кроме этого, он акцентировал внимание на том, что ситуация с заполненностью кроватей и кислородом также контролируемая.

«Добавлю, что загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения Николаевской области не превышает 40%. Кроме того, мы разворачиваем коечный фонд пропорционально потребностям, чтобы лишний раз не перегружать медицинскую систему. Также контролируемая ситуация с кислородом, пока отсутствуют проблемы со снабжением и запасами», – добавил глава ОГА.

Напомним, В Николаевской областной государственной администрации планируют перепрофилировать койки для детей из-за высокого количества заболевших коронавирусом.