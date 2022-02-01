В Харькове модернизировали танк Т-64БВ для украинской армии, он проходит испытания

Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод» испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года.

Об этом сообщили в концерне «Укроборонпром».

Эта боевая машина является основным танком Вооруженных сил Украины и предназначена для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей.

Специалисты предприятия при проведении капитального ремонта и модернизации оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.

- Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старых советских. Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО, - отметил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.

Напомним, ранее в честь 30-летия ВСУ армии передали сотни единиц нового вооружения и техники.