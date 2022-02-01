В центре Николаева вдоль велодорожки начали устанавливать первые делиниаторы

В Николаеве начали устанавливать делиниаторов вдоль велодорожки на Ингульском спуске.

Об этом пишет департамент ЖКХ на Facebook-странице.

По информации предприятия, которое сейчас проводит установку делиниаторов, конструкции уже начали устанавливать на участке от ул. Адмиральской до ул. Набережная.

Справка:

Делиниаторы – это конструкции, с помощью которых можно разделить проезжую часть на разные зоны. Поэтому их установка позволит обеспечить безопасность передвижения велосипедистов.

Напомним, как в ДЖКХ Николаева оправдали стертую краску велодорожки на Соборной грузовиками и неровностями дороги.