В николаевской «инфекционке» 50 коек перепрофилируют для приема детей с COVID-19: «Есть необходимая база для оказания помощи»

В КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» 50 коек перепрофилируют для приему детей с COVID-19 в возрасте от 10 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. директора больницы Ярослава Студзинская.

По ее словам, «новая «ковидная волна» ужасает своей особенностью поражать детские организмы».

«Статистика показывает, что в последнее время количество зараженных коронавирусом среди детского населения в разы превышает все предыдущие показатели. Николаевщина, увы, регулярно присоединяется к формированию этих печальных цифр. Областная детская больница и городская больница №2 уже во всю включились в борьбу с новыми вызовами. В связи с этим, там увеличивается количество койко-мест. Наше учреждение не может оставаться в стороне», – пишет Студзинская.

«КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» как правонаследник областной детской инфекционной больницы имеет всю необходимую базу для оказания квалифицированной помощи детям. Поэтому, мы приняли решение перепрофилировать до 50 коек для приема детей c COVID-19 от 10 лет. Младшие продолжат поступать на Николаевскую (детская областная больница на улице Николаевской, – ПН)», – отметила она.

Также и.о. директора больницы акцентировала внимание на том, что в коллективе «инфекционки» работают профессиональные детские специалисты.

«Кроме того, у нас налажен диалог со службой экстренной медицинской помощи, а также продолжается взаимодействие с руководителями других ковидных госпиталей. Вместе с коллегой Александром Плиткиным, директором КНП «Николаевская областная детская клиническая больница», мы объединили усилия и оказываем друг другу консультационную помощь», – отметила Студзинская.

Она заверила, что каждый ребенок старше десяти лет, нуждающийся в госпитализации при коронавирусе, сможет разместиться в «инфекционке».

«При надобности родитель будет иметь возможность остаться с ним – в случае, если он также болеет, ему окажут лечение параллельно. Наша больница готова сделать все возможное для маленьких пациентов не только на словах и «на бумаге», как это было при предыдущем руководстве. Мы обязательно спасем жизни десяткам юных николаевцев и, обеспечив условия для их пребывания у нас, увеличим финансирование КНП, что поможет улучшить оснащение учреждения и наладить его стабильную работу», – резюмировала Студзинская.

Стоит отметить, что в КНП 120 коек, чуть больше 70 из них по состоянию на утро 8 февраля были заняты.

Напомним, Николаевскую детскую областную инфекционную больницу закрыли в апреле 2019 года в связи с ее аварийным состоянием. Правонаследником больницы стало КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Стоит напомнить, что в связи с ростом заболевших коронавирусной инфекцией именно среди детей, в Николаевской областной государственной администрации обсудили вариант перепрофилирования в ряде больниц коек для детей.

Кроме того, в Николаевской городской детской больнице № 2 разворачивают дополнительные 40 коек для пациентов с коронавирусом, так как отделение уже переполнено. Таким образом в больнице будет 100 мест для детей с COVID-19.