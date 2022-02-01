«В первый день было две заявки, а сегодня более 50»: Николаевцы активно пользуются услугой онлайн-прописки через «Дію»

В Николаеве с 7 февраля заработала услуга регистрации места жительства через приложение Дія.

Об этом в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что 8 февраля в Киеве состоялся Дія.Саміт, на котором презентовали новую услугу – регистрацию места жительства через приложение Дія.

«Николаев – среди тех городов, где эта услуга работает с 7 февраля. И если в первый день наш ЦНАП получил и обработал 2 соответствующие заявки, то сегодня их уже более 50. Мы несколько месяцев проводили все подготовительные работы, поэтому надеюсь, николаевцы оценят удобство и отсутствие необходимости тратить время в очередях», - поделился мэр.

Ранее сообщалось, что с 8 февраля по всей Украине станет доступной услуга онлайн-прописки через «Дію».

Напомним, что еще в ноябре 2021 года «Дія» запустила в тестовом режиме функцию онлайн-прописки – в Николаеве подобную услугу обещали настроить попозже.