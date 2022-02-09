Мэр Николаева созывает депутатов 24 февраля на «земельную» сессию горсовета

Городской голова Николаева Александр Сенкевич созывает депутатов на очередную 13-ю сессию городского совета.

Об этом свидетельствует распоряжение мэра Александра Сенкевича от 9 февраля №20р.

Мэр назначил заседание на четверг, 24 февраля. Начало запланировано на 12:00 в сессионном зале. В повестке дня текущие и земельные вопросы.

Напомним, что 27 января в Николаевском городском совете состоялось продолжение пленарного заседания очередной 12-й сессии. Депутаты обратились в Кабмин из-за передачи Варваровского моста, обсудили перерасчет платежек за тепло от ТЭЦ.