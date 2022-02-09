«Это шаг к обществу равных возможностей, государству без барьеров»: Домбровская гордится, что два года назад в Украине создали «Дію»

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская прокомментировала прошедший 8 февраля в Киеве Diia Summit. В частности, она гордится тем, что в Украине удалось создать такой продукт, который свидетельствует о развитии страны.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Не бойтесь мечтать! Под этим лозунгом сегодня состоялся Diia Summit, где были представлены новые онлайн-сервисы, которые теперь доступны на портале государственных услуг «Дія», - отметила Домбровская.

Она уверенна, что «каждый николаевец знает эти муки ада, когда приходилось выстаивать очереди в ЦНАПе и потом неделями ждать документов по смене регистрации». И если три года назад решать такие вопросы быстро и онлайн казалось несбыточной мечтой, то теперь это реальность.

Татьяна Домбровская отметила, что государство в смартфоне - это про Украину в 2022 году. Потому что теперь не нужно выходить из дома, собирать различные справки, чтобы сменить место регистрации. Отныне это можно сделать онлайн с помощью портала государственных услуг «Дія» или через соответствующее приложение на смартфоне.

«Я рада, что являюсь одной из тех 14 миллионов украинцев, которые пользуются электронными государственными услугами. Сегодня онлайн можно получить различные справки, выписки и услуги от государства в несколько кликов», - добавила она.

Также она сообщила, что в приложении «Дія» запустили функцию «Опросы». Сейчас это вопросы, которые связаны с возможностями приложения и доступности услуг, но в будущем они будут касаться других важных вопросов жизнедеятельности Украины.

«Это совершенно новый качественный уровень взаимоотношений государства и гражданина. И эта новая реальность наступила всего за 2 года! Это элемент прямого народовластия, реализация которого была одним из ключевых пунктов программы президента Владимира Зеленского. Горжусь, что именно в нашей стране был создан такой продукт, это значительно упростит общение украинцев с государством, и, как отметила в своем выступлении Первая Леди Елена Зеленская, госуслуги в один клик - это шаг к обществу равных возможностей, государству без барьеров, к которому мы все стремимся!» - прокомментировала она.

Кроме этого, Домбровская поблагодарила команду Министерства цифровой трансформации Украины, министра Михаила Федорова и его замминистра Валерию Ионан за то, что они воплощают в реальность, а чем еще несколько лет назад все могли только мечтать.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Также сообщалось, что благодаря «Дія City» доходы в украинской ІТ-сфере вырастут до $16,5 миллиардов.