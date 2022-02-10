«Там много работы еще»: Бычков заявил, что в Генплане Очаковской ТГ исправят замечания экологов и снова рассмотрят его на слушаниях

Сергей Бычков Проект Генерального плана Очаковской территориальной громады, в которую войдут земли Кинбурнской косы, переделают и снова рассмотрят на общественных слушаниях.

Об этом заявил мэр Очакова Сергей Бычков в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, В проекте Генерального плана Очаковской территориальной громады, куда должна войти часть Кинбурнской косы, обнаружили многочисленные нарушения.

Бычков отметил, что после слушаний все замечания обсудили с проектантом. Нарушения необходимо устранить, после чего проект снова будут рассматривать. К примеру, нарушение, которое касалось строительства очистных сооружений в рекреационной зоне, будет исправлено.

— Где нарушения, где мы правы и мы пишем письмо, почему мы правы. Теперь нужно сделать следующее – мы должны ответить на каждое письмо, для этого нужно время. Где-то проектанты исправляют. Например, Ковалевская сага на Покровке. Проектант ошибся и разместил там локальные очистные. Дураку понятно, что этого нельзя делать. Поэтому мы сместили очистные с заповедной зоны, это надо исправлять. Там ошибка, там мелочь, там накладка вышла на лесхоз. Это нормально, так работает процесс, мы никуда не спешим. Мы примем Генплан, после того как направим всем письма, проектант исправит все замечания, мы получаем новую карту, новую пояснительную записку, отправляем в Минэкологии и в управление экологии области, как положено по закону и после этого проводим общественные слушания, - сказал Бычков.

Вся процедура, по словам мэра Очакова, продлится до конца года.

— Минимум месяц, это минимум. Думаю, это будет полтора. Потом сессия городского совета, потом принятие Генплана. И потом дальше, соглашение границ, это же заповедная зона. Там много работы еще. Хотя бы до конца года закончить, - добавил городской голова.

Напомним, в Николаевском областном совете решили не обращаться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинет Министров и Верховную Раду Украины из-за расширения земель Очакова и территориальных общин за счет Кинбурнской косы.

Также напомним, ранее в Николаевской ОГА заявили, что Очаков не сможет расширить свои территории за счет Кинбурна, пока не пройдет экологическую экспертизу.

В то же время, в Очаковском городском совете заявили, что хотят расширить свои территории за счет рекреационных и заповедных земель Кинбурнской косы, чтоб привести их в порядок, поскольку за ними, по их словам, присматривают ненадлежащим образом.

В свою очередь, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что очаковские власти хотят упорядочить земельную документацию и определить границы территорий, но использовать заповедные земли не по назначению им никто не даст.

При этом, депутаты от фракции «Слуга Народа» Николаевского областного совета Игорь Савченко и Владислав Мартыченко, будучи членами комиссии по вопросам экологии, решили не голосовать за рабочую группу, цель которой – изучить Генеральный план Очаковской громады, в который должны войти рекреационные земли Кинбурнской косы.