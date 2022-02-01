Нардеп Пасичный посмотрел ход строительства городского стадиона «Артания» в Очакове: «Будущий центр развития футбола»

В среду, 9 февраля, народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный в рамках рабочего визита посетил ряд социальных объектов в Очакове. Городской стадион «Артания» также попал в перечень этих объектов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ремонтные работы на стадионе проходят по программе Президента Украины «Большая стройка». Реконструкцию спортивного объекта проводят за счет субвенции из государственного бюджета, привлечению которой Пасичный поспособствовал. Кроме того, из городского бюджета также частично направляются средства.

Нардеп отметил, что Очаков стал первым городом, в котором провели реконструкцию стадиона за 30 лет Независимости на территории Николаевской области, добавив, что Очаков – будущий центр развития футбола.

— Для Очаковщины важно расширять сезон, привлекая больше туристов, много кто из них занимается спортом. Таким образом, мы хотим сделать Очаков туристическим городом. Также в бархатный сезон будут проводить спортивные соревнования, а для этого должен быть качественный стадион, — отметил Пасичный.

Он подчеркнул, что строительство спортивного стадиона – недешевое удовольствие, поэтому реконструкцию объекта проводят в три этапа. Во время первого освоили около 20 миллионов гривен. Второй и третий этапы обойдутся общей стоимостью еще в 60 миллионов.

На стадионе уже оборудовали футбольное поле из искусственной травы чешского производства и подготовлена основа под беговые дорожки. Во время следующих этапов обустроят беговые дорожки, табло, административное здание для спортсменов, ремонт трибуны и строительство второй трибуны.

— Скорей всего, уже в сентябре стадион сможет функционировать как спортивный объект, — сообщил народный депутат.

Напомним, как нардеп Пасичный отчитался за работу в Очаковской ТГ.