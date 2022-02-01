«Любая шутка об изнасиловании вызывает возмущение»: В Белом доме отреагировали на слова Путина в адрес Украины

Пресс-секретарь Белого дома, Джен Псаки, прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина «терпи, моя красавица» в адрес Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте резиденции президента США.

«Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли он из уст американского или иностранного чиновника», — отметила Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что США никогда не скрывали обеспокоенности касательно недостаточной правдивости некоторых заявлений главы РФ.

«Я бы также отметила, что мы никогда не скрывали своей обеспокоенности по поводу недостаточной правдивости некоторых заявлений, которые звучат из уст президента Путина и членов российского руководства, а также воинственной риторики, которая звучит из их уст», — сказала она.

Напомним, что ранее Зеленский ответил Путину на слова о Минских соглашениях: «Украина – красавица, но не твоя».