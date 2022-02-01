Вице-губернатор Кузьмин пообещал, что ремонт трассы «Николаевская Ривьера» закончат уже в этом году

В Николаевской облгосадминистрации сообщили, что в 2022 году закончат ремонт дороги по туристическому направлению «Николаевская Ривьера».

Об этом рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин во время рабочей поездки в Очаков, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Николаевская ОГА совместно с областными депутатами организовывают два важных проекта в дорожном хозяйстве - две дороги. Трасса Нечаяное-Очаков уже практически построена. Также «Николаевская Ривьера», которую начали строить примерно в августе 2021, планируем реализовать этот проект до конца 2022 года, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в рамках «Большой стройки» стартует ремонт 55,8 километров очаковской трассы - стоимость работ оценивают в ₴1,2 миллиарда.

В октябре 2021 года в Николаевской ОГА рассказали, что первые 6 километров дороги Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха «Луговое» уже обновлены первым слоем покрытия.