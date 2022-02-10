В Николаеве вручили 13 ордеров на жилье участникам АТО и переселенцам, приобретенные в софинансировании с государством

В четверг, 10 февраля, в Николаевской мэрии 13 участникам АТО и внутренне перемещенным лицам вручили ордеры на квартиры в городе. Они были закуплены за счет государства в софинансировании с местным бюджетом.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Вице-мэр Юрий Степанец рассказал, что в прошлом году впервые Николаева принял участие в государственной программе по обеспечению жильем ВПЛ, когда государство дает до 70% на покупку квартир, а еще 30% - финансирует город.

— В декабре наконец-то получили деньги от Министерства реинтеграции. Депутаты и мэр поддержали эту инициативу, сначала в городском бюджете был заложен 1 миллион гривен, позже мы добавили еще 1,8 миллиона гривен. Городской совет внес свои средства и мы получили деньги от государства. Благодаря этому удалось купить первые 10 квартир. Эту работу мы будем продолжать и в этом году. Еще в январе мы подали очередную заявку, и Министерство реинтеграции ее одобрило. Сейчас они ожидают, что мы выделим средства и, если будет добрая воля наших депутатов, а я думаю, она будет, то мы закроем очередь из 13 людей и купим для них квартиры, - заявил Степанец.

Он добавил, что не все лица ставали на эту очередь, потому что не было доверия к власти, однако он заявил, что доверие будут возрождать.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что Юрий Степанец, как бульдог, если взялся за что-то, то не успокоится, пока не получит желаемого. Благодаря этому и удалось получить финансирование от государства. Также он выразил надежду на то, что в этом году Николаев получит очередное финансирование, а город добавит свою часть на покупку квартир.

Свои поздравления участникам АТО и ВПЛ озвучили секретарь горсовета Дмитрий Фалько, а также депутаты горсовета Елизавета Трищанович, Дмитрий Сичко и Андрей Турица. Они заявили, что городская власть обязана «подставлять плечо» в таких ситуациях и финансировать покупку квартир для участников АТО и ВПЛ, а также поблагодарили участников АТО за защиту Украины.

Напомним, ранее вице-мэр Степанец рассказал, что в Николаеве проживает от 5,5 до 14 тысяч переселенцев.

В частности, чтобы профинансировать покупку квартир для переселенцев исполком перераспределил 1,8 миллиона гривен с возмещения НДС на покупку кредитных автобусов.

Также сообщалось, что Кабмин распределил между шестью областями ₴13 миллионов субвенции на жилье для переселенцев – мэрия Николаева планирует купить 10 квартир.