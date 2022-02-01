В Николаеве разводили мосты – из акватории НСЗ после ремонта вышло судно ВМС «Переяслав»

В Николаеве в четверг, 10 февраля, состоялась разводка Южно-Бугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщалось ранее, 10 февраля была запланирована разводка Южно-Бугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов. Из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» после ремонта вышел корабль ВМС Украины «Переяслав».

Ингульский мост развели в 13:11.

Много николаевцев наблюдали за разводкой мостов.

В связи с разводкой мостов, на улице Пушкинской и Никольской образовались автомобильные пробки.

Напомним, что ранее мосты разводили 23 декабря, на ремонт в акваторию НСЗ зашло судно «Александр Охрименко».