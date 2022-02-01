Во Франции нашли останки древнейшего Homo sapiens в Европе

Археологи обнаружили во французском гроте Мандрен останки кроманьонцев, которые жили здесь 54 тысячи лет назад. Вероятно, что это были древнейшие люди современного типа, которые появились в Европе.

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на журнал Science Advances.

Отметим, что кроманьонцы относятся к виду Homo sapiens. Современных людей многие ученые относят к более развитому виду Homo sapiens sapiens. Считается, что Homo sapiens впервые появились в Африке, откуда стали расселяться по другим континентам.

В гроте Мандрен нашли культурные слои с типичными неандертальскими орудиями, между которыми находился один слой с более продвинутой каменной индустрией. Морфологический анализ зубов, найденных на этом памятнике, показал, что около 54 тысяч лет назад в бассейне Роны уже жили кроманьонцы. Ранее древнейшим памятником Европы, где нашли останки кроманьонцев, считалась болгарская пещера Бачо-Киро, куда древние люди пришли 45-43 тысячи лет назад.

Ученые провели оптическое датирование и радиоуглеродный анализ находок из грота Мандрен и выяснили, что слой E, содержащий останки H. sapiens, относится к 56,8-51,7 тысячи лет назад. Эта датировка делает находку из грота Мандрен древнейшими останками кроманьонца, обнаруженными в Европе.

По мнению археологов, находки из грота Мандрен указывают на то, что кроманьонцы, пришедшие в Европу, обладали существенным технологическим преимуществом над обитавшими там неандертальцами. При этом в бассейне Роны не произошло полного замещения популяций.

Помимо грота Мандрен, схожая картина с появлением более продвинутых каменных орудий и их последующим замещением зафиксирована на памятнике Буран-Кая-III, расположенном в Крыму. Однако там отсутствуют останки людей.

Напомним, ранее в центре Николаева при прокладке кабеля откопали царские монеты.