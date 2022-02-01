Глава Николаевской ОГА призвал добровольцев объединить усилия и вступать в территориальную оборону ВСУ

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким 8 февраля провел рабочую встречу с представителями добровольческого движения Николаевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

На встрече обсудили перспективы сотрудничества в вопросе развертывания территориальной обороны области и вовлечение в ее ряды ветеранов с боевым опытом. Глава ОГА отметил, что поддерживает любые формы подготовки граждан к сопротивлению агрессии со стороны России, но важно построить действенную систему и эффективную военную организацию в Украине.

- Участники любых форм активности в итоге должны действовать в рамках единого механизма и под единым командованием. Для этого по желанию можно заключить соответствующие контракты и стать частью территориальной обороны Вооруженных сил Украины, - сказал он.

Виталий Ким отметил значительный вклад каждого добровольца в противостоянии врагу. Также были подняты вопросы признания погибших добровольцев участниками боевых действий. Во время встречи обсудили программы департамента социальной защиты населения ОГА по поводу добровольцев и проведения мероприятий ко Дню добровольца, который отмечается 14 марта.

- Также благодарен тем добровольцам, которые и сейчас работают на защиту Украины и занимают активную гражданскую позицию в жизни, - отметил Ким.

Напомним, ранее мэр Очакова Сергей Бычков заявил, что в городе достаточно военных, чтобы защитить Николаевщину в случае вторжения РФ.