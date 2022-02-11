Британец получил по почте зубные протезы, которые потерял во время вечеринки в Испании 11 лет назад

Испанские власти использовали записи ДНК, чтобы выяснить кому принадлежат найденные на свалке зубные протезы. Владельцем находки оказался 63-летний Пол Бишоп из города Большой Манчестер, Великобритания.

Об этом сообщает ВВС.

«Они нашли мою ДНК и адрес из британских архивов, и отправили их по почте», - рассказал Бишоп.

Оказалось, в 2011 году британец отдыхал на испанском курорте в Бенидорме. Мужчина потерял свои вставные зубы после того, как его вырвало в мусорное ведро во время «пьяной ночи».

«Мусор был ближе всего ко мне. Когда мы направились в следующий бар, мой друг повернулся ко мне и спросил, где мои зубы», - рассказал Пол Бишоп.

Мужчина пытался найти протезы среди мусора в ведре, однако это ему не удалось.

Бишоп добавил, что когда на почте обнаружил, потерянные 11 лет назад, вставные зубы он подумал, что его кто-то разыгрывает. Британец назвал все происходящее «невероятным».

«Все знают о моих знаменитых зубах… Мне придется открыть музей зубов Сталибридж!», - сказал он.

Напомним, что ранее в Греции нашли картины Пикассо и Мондриана, украденные 9 лет назад из Национальной галереи.