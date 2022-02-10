В Очакове в рамках «Большой стройки проводят капитальный ремонт детсада с бассейном

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный в рамках рабочего визита в Очакове посетил детский сад «Солнышко» и ознакомился с ходом строительных работ.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Реконструкцию учреждения проводят по программе «Большая стройка».

— Почему мы включили в «Большую стройку» именно этот объект? Потому что он является важным для города... Это амбиционный проект. Я уверен, что мы его в ближайшее время реализуем, — рассказал Пасичный.

Директор подрядной организации «Олкрис» Олег Кречмер рассказал, какие ремонтные работы уже успели сделать на объекте, отмечая, что на данный момент проект находится на корректировке, после чего в него дополнительно включили капитальный ремонт детского плавбассейна.

— (С бассейном, - ПН) ужас и кошмар. В садике это больное место. Все относительно нормально, а бассейн находится в ужасном состоянии, там нужны специфические работы. Потолки и пол были в негодности, поэтому по проекту был осуществлен полный демонтаж пола и стен. Здесь не было пожарной сигнализации, что является важным, поэтому ее провели. Санузлы были в ужасном состоянии. Теперь там будут кабинки. Система отопления полностью заменена. Работа проведена большая. Я надеюсь, что этот садик будет нового поколения. Сейчас проект находится на корректировке, потом проектная организация нам даст точную сумму, — сообщил подрядчик.

При этом мэр Очакова Сергей Бычков отметил, что бассейн на территории сада уже не работает около 30 лет.

— Он работал где-то два года, а потом его закрыли. Внутри бассейна уже будет не плитка, а современная пленка. Также теплый пол, вентиляция, будет все новое. Бассейн исключительно для детей. Мы могли бы возить детей со всех садиков и начальную школу сюда на занятия, — подчеркнул городской голова.

В мае этого года детский сад планируют открыть для посещения, но полностью завершить работы смогут, в том числе и плавбассейна, к концу года.

Напомним, нардеп Пасичный посмотрел ход строительства городского стадиона «Артания» в Очакове.