В Николаеве ученики 5-11 классов возвращаются за парты с 14 февраля

С понедельника, 14 февраля, школьники и воспитанники внешкольного образования в Николаеве возвращаются к очной форме обучения.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Как известно, с 31 января на две недели николаевские школьники из-за ухудшения ситуации с COVID перешли на «дистанционку». Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии ТЕБ и ЧС.

«С 14 февраля учащиеся 5-11 классов и воспитанники внешкольного образования возобновляют очное обучение», - говорится в сообщении.

Отметим, что пока количество новых подтвержденных случаев коронавируса не уменьшается. В частности, в Николаеве разворачивают дополнительные «ковидные» койки в детских больницах - возможно, их добавят и в «инфекционке».