За сутки на Николаевщине зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID, при этом ни одного умершего

По состоянию на 11 февраля в Николаевской области выявлено 1114 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это новый рекорд количества заболевших за сутки.
Об этом сообщают на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
По состоянию на 11 февраля из всех 132 тысяч 292 (+1114) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев – 77432 (+560);
Первомайск – 8285 (+9);
Южноукраинск – 4631 (+58);
Вознесенск – 2927 (+22);
Очаков – 2379 (+66).
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 399 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3319 (+19) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3080 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 211, всего – 116486.
Умерло от последствий COVID-19 – 3435, в сутки – 0.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 11.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находятся 1144 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:
В заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 76 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 121 больной и 39 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 163 больных и 2 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 137 больных и 26 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 56 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 64 больных;
В заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 23 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 59 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 47 больных и 1 человек с подозрением;
- Баштанская многопрофильная больница – 20 больных и 3 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 28 больных и 9 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 25 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 46 больных и 2 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 71 больной и 12 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 21 больной;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 50 больных и 35 человек с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 7 больных;
- роддом №1 г.Николаева – 0.