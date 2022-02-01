За сутки на Николаевщине зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID, при этом ни одного умершего

По состоянию на 11 февраля в Николаевской области выявлено 1114 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это новый рекорд количества заболевших за сутки.

Об этом сообщают на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

По состоянию на 11 февраля из всех 132 тысяч 292 (+1114) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 77432 (+560); Первомайск – 8285 (+9); Южноукраинск – 4631 (+58); Вознесенск – 2927 (+22); Очаков – 2379 (+66).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 399 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3319 (+19) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3080 именно медицинских работников. Умерли 48 медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 211, всего – 116486.

Умерло от последствий COVID-19 – 3435, в сутки – 0.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 11.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находятся 1144 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:

В заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 76 больных; - городская больница №3 г. Николаева – 121 больной и 39 человек с подозрением; - городская больница №5 г. Николаева – 163 больных и 2 человека с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 137 больных и 26 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 56 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 64 больных;

В заведениях второй волны: