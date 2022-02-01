В особняке экс-президента США Трампа нашли секретные документы, вывезенные из Белого дома

В резиденции 45-го президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго были обнаружены коробки с секретными документами. Часть из них были помечены как «совершенно секретные».

Об этом сообщает издание Washington Post.

Документы были обнаружены сотрудниками Национального архива США. Работники архива обратились в Министерство юстиции с просьбой изучить этот вопрос. Впрочем, по состоянию на 10 февраля агенты ФБР еще не просмотрели материалы.

На данный момент неизвестно кто упаковал и доставил документацию в особняк Трампа. Однако WP добавляет, что во время своего пребывания в Белом доме, Трамп часто забирал в свою резиденцию официальные документы для просмотра.

Отмечается, что экс-президент был очень скрытен в отношении упаковки коробок, не позволяя помощникам и высокопоставленным советникам, взглянуть на них. Один из сотрудников Белого дома сказал, что это стало проблемой, которая в конечном итоге заставила сотрудников архивов искать материалы в секретных мешках для сжигания, которые используются для уничтожения документов.

«Несмотря на все написанное о нем, чего он не читал, он часто брал вещи с собой в резиденцию или приносил вещи с собой», — сказал второй представитель Трампа в Белом доме.

По словам людей, знакомых с президентскими делами, бывшие президенты иногда получают и хранят секретную информацию. В общей сложности в особняке экс-президента нашли 15 коробок с документами.

Издание уточняет, что пока остается неясным, начнет ли Министерство юстиции полноценное расследование.

Напомним, что ранее в США власти Джорджии начали расследование в отношении Дональда Трампа.