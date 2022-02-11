В николаевской «Зоре» состоялся тестовый заплыв в отремонтированном бассейне – мэр Сенкевич рассчитывает, что полноценно он заработает в апреле

В четверг, 10 февраля, в николаевском спорткомплексе «Зоря» состоялся тестовый заплыв в отремонтированном бассейне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева.

Александр Сенкевич сообщил, что спортсмены протестировали бассейн и после заплыва предоставили свои предложения и замечания. Городской голова пообещал, что все будет выполнено в ближайшие сроки.

— Также в ближайшее время будет закуплено не монтируемое оборудование, которое будет установлено и в этом бассейне можно будет заниматься. Я надеюсь, что в апреле все оборудование будет на своих местах и мы сможем запустить туда детей, чтобы они безопасно и с комфортом могли заниматься плаванием, - резюмировал Александр Сенкевич.

Напомним, 26 марта 2020 года, в Николаевской ОГА подписали документы о передаче спорткомплекса «Зоря» ГП «НПКГ «Зоря» - «Машпроект» в коммунальную собственность города Николаева.

29 сентября 2020 года завод «Зоря»-«Машпроект» выплатил Николаеву ₴5 миллионов компенсации на ремонт одноименного спорткомплекса, хотя ранее горвласть требовала порядка 20 миллионов гривен. В апреле 2020 года мэр заявлял, что запустить бассейн в спорткомплексе «Зоря» могут осенью 2020 года. Однако, позже сказал, что начать ремонт бассейна в спорткомплексе «Зоря» смогут после решения сессии горсовета. В частности, за техобследование бассейна в спорткомплексе «Зоря» для его дальнейшего капремонта УКС Николаева отдаст ₴50 тысяч. Но пока спорткомплекс не работает.

Недавно мэр заявил, что бассейн в спорткомплексе «Зоря» могут сделать круглосуточным, а пока власть максимально работает над его ремонтом.

Также сообщалось, что УКС Николаева хочет завершить ремонт бассейна в спорткомплексе «Зоря» в этом году – на это есть ₴5 миллионов, которые компенсировал завод.

В конце июня подрядная организация ООО «АС-СІТІБУД» приступила к капитальному ремонту чаши бассейна. Общая стоимость работ составляет 4 миллиона 669 тысяч 744 гривны. Срок выполнения работ - 30 сентября 2021 года.

В частности, на обновление всего спорткомплекса «Зоря» нужно порядка ₴55 миллионов – но бассейн собираются открыть этой осенью. Позже стало известно, что ремонт николаевского спорткомплекса «Зоря» снова затягивается – обещанное Кореневым осенью открытие перенесли на позже.

Также сообщалось, что Николаев получил из госбюджета ₴25 миллионов на ремонт спорткомплекса «Зоря».

Напомним, что УКС Николаева объявил тендер на капитальный ремонт спорткомплекса «Зоря» –работы оценили в ₴94,6 миллиона.

При этом депутат Степанец заявил, что после ремонта бассейн спорткомплекса «Зоря» не смогут посещать горожане с инвалидностью.

Отметим, ранее мэр Николаева обещал, что ремонт бассейна закончат до конца 2021 года, чтобы не потерять деньги Госбюджета.