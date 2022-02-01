В РФ подросток получил пять лет колонии по делу о «взрыве» здания ФСБ в Minecraft

16-летний Никита Уваров из города Канска Красноярского края был приговорён военным судом к 5 годам лишения свободы по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Подростка взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Троих школьников, которым на тот момент было 14 лет, задержали в 2020 году после расклеивания листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговоренного в январе 2021 года к шести годам колонии. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ.

Сотрудники силового ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Кроме того, школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки".

Отмечается, что следствие также получило доступ к видео, на которых подростки разводят огонь в заброшенных зданиях и взрывают петарды. После этого их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Двое других подсудимых подростков освобождены от ответственности, как утверждается, из-за того, что они оказали содействие следствию.

Сам Никита Уваров на вопрос журналиста считает ли он обвинения в свой адрес справедливым ответил отрицательно.

«Я считаю, что нет и нет. Обвинения по части «терроризма», то, что нас обвиняют в том, что мы теракт готовили, это я отрицаю» - рассказал он.

Уваров также сказал, что ему поступали угрозы, а сотрудники ФСБ применяли к нему физическое насилие.

«Один раз мне в машине дали подзатыльник, только потому что ему не понравились мои ответы. То, что я называл нашу деятельность пиротехникой, а не созданием самодельных взрывных устройств, как они хотели слышать. Ещё один из сотрудников сжимал мне горло, когда я не говорил имя и фамилию как только нас привезли сюда. Нас похитили практически, никак не представились, они просто нас взяли, обыскали, в машину затолкали и увезли», - поделился подросток.

Анна Уварова, мать осуждённого, считает, что наказывать только одного человека было несправедливым решением.

«Это несправедливо, я считаю. Тогда уже надо было как-то всем смягчать. И ему (Никите Уварову, - ред.) можно было условный срок дать. Они могли это сделать», - рассказала женщина.

Уварова также добавила, что не хотела чтобы кто-то был осуждён по этому делу.

«Детки, подрывшие «могилку» нашему Никитке сейчас на свободе. А наш ребёнок остался осужденным», - прокомментировала решение суда тётя Никиты Уварова, Татьяна.

Напомним, что ранее суд РФ посадил россиянина на 2,3 года за репост в соцсети публикации «Крым — это Украина».