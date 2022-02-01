В Николаеве курсантов ВМС учат действовать в аварийных ситуациях на корабле

В Николаеве на базе Учебного центра ВМС Вооруженных Сил Украины проходит курс профессиональной подготовки военнослужащих корабельного состава.

Об этом сообщается на Facebook-странице ВМС Украины.

Профессиональная подготовка военных моряков состоит из двух основных модулей: курса общекорабельных дисциплин и курса по избранным специальностям. Сейчас у курсантов продолжаются практические занятия по выполнению основных элементов борьбы за живучесть корабля.

Как рассказал руководитель занятий, главный старшина Евгений Зубков, военнослужащие учатся действовать как индивидуально, так и в составе аварийных команд при возникновении разнообразных внештатных ситуаций, в частности, при затоплении или возникновении пожара. Курсантов также тренируют правильно и эффективно применять основные типы аварийно-спасательного снаряжения для борьбы с пожарами в сложных условиях.

Курс состоит из теоретического и практического блоков. Он проводится на объектах учебного полигона по борьбе за живучесть корабля. Это единственный в Украине современный тренажер, позволяющий проводить в реалистичных условиях отработку действий экипажа во время борьбы с пожарами, затоплениями, при ликвидации пробоины и выход из затопленного отсека корабля. По окончании учебы курсанты будут сдавать комплексный экзамен.

Напомним, что в Николаев к концу 2022 года доставят на достройку первый «турецкий» корвет.