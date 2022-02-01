В николаевском вузе стартовали программы курсов, которые можно оплатить «ковидной» тысячей

Кабинет министров Украины одобрил постановление, по расширению программы «е-Поддержка». В частности, украинцы, которые вакцинировались против коронавируса, в возрасте от 14 до 18 лет, могут использовать средства на свое образование. В частности для оплаты занятий на курсах, получения внешкольного, неформального образования.

Университет имени Пилипа Орлика подготовил разнообразные программы для обеспечения молодежи такой возможностью, это:

1. Курсы подготовки к ВНО по базовым предметам: украинский язык и литература, математика, география, история Украины, биология, химия. Занятия предусмотрены малыми группами, для более качественного усвоения материала, в режимах, как очного, так и дистанционного обучения.

Высокие оценки ВНО по перечисленным дисциплинам позволяют поступить в университет по специальностям:

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация, промышленная фармация

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Учет и налогообложение

Геодезия и землеустройство

Общественное здоровье

Дошкольное образование

Начальное образование

Журналистика

Медсестринство

Маркетинг

Менеджмент

Психология

Туризм

Право.

Подготовка к ВНО осуществляется для учащихся и выпускников 11-х классов, которые поступают на уровень «бакалавр» и «младший балакавр».

2. Подготовительные курсы к вступительным экзаменам для выпускников 9-х классов, поступающих на уровень «младший бакалавр».

Подготовка осуществляется для учащихся и выпускников по украинскому языку и математике, желающих поступить на специальности:

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация, промышленная фармация

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Учет и налогообложение

Геодезия и землеустройство

Журналистика

Медсестринство

Маркетинг

Право.

3. Для выпускников уровня «младший бакалавр» осуществляется подготовка для сдачи экзаменов для поступления на бакалаврат. Это украинский язык, литература и математика.

4. Для выпускников уровня бакалавр в возрасте не старше 18 лет осуществляется подготовка для сдачи вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру по специальностям:

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация, промышленная фармация

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Общественное здоровье

Менеджмент

Психология

Туризм

Право

А также подготовка к сдаче профильного экзамена для поступления в магистратуру специальности «Право».

5. «Неформальное образование». Если Вы оканчиваете учебное заведение и получаете диплом квалифицированного рабочего или младшего бакалавра зимой, а набор на следующую образовательную ступень начинается только летом, или просто хотите сократить время обучения в учебном заведении – вы имеете полное право сократить до 6 месяцев срок обучения, пройдя курс неформального образования в интересующем вас учебном заведении и по интересующей специальности. Неформальное образование предусмотрено в любой форме: индивидуальной – на профильных предприятиях или коллективной – на различных тренингах, курсах, семинарах.

6. Профильные курсы:

Косметология;

Пресс-секретарь, спичрайтер;

Основы рекламной деятельности;

Программирование с нуля;

Основы web-дизайна;

Как открыть собственное дело;

Риэлтерская деятельность;

Аниматор – создатель чудесного настроения;

Волонтерская деятельность;

Интернет-маркетинг;

Кулинарное искусство.

Это курсы, которые позволят получить рабочую специальность и начать или продолжить работать по выбранному профилю.

По окончании курсов выпускники получают соответствующий сертификат международного уровня.

С участниками будут работать, как известные преподаватели в своей сфере, так и практики – руководители известных фирм и организаций в городе и Украине в целом, тренеры международного уровня.

Стоимость предложенных программ и курсов можно оплатить при помощи «е-Поддержки» или обычным способом.

Учитесь с пользой!

Детальная информация в приемной комиссии:

г. Николаев, ул. Котельная, 2, телефон 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua.