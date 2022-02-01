«Везде дают отписки»: Жители Матвеевки возмущены, что чиновники игнорируют их обращения, поэтому просят мэра Николаева наказать виновных

Жительница микрорайона Матвеевка Катерина Ангелова возмутилась тому, что обращения жителей в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» чиновники игнорируют, и на все просьбы о ремонте дорог и тротуаров дают отписки.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что после того, как мэр Александр Сенкевич отчитал чиновников относительно ответов на обращения горожан в «Contact Center» абсолютно ничего не изменилось. На все публикации жителей Матвеевки в группе отвечают, что в бюджете не предусмотрено финансирования и дают адреса депутатов от Центрального района.



«Напомню все заявки были оставлены до принятия бюджета на 2022 год, то есть чиновники, глава Центрального района были в курсе проблем (даже жители оповещали в смс), но молча не включали эти важные вопросы в перечень работ на этот год», - отметила она.

В частности, жители Матвеевки направляли коллективное обращение с 800-та подписями за месяц до принятия бюджета, в котором просили:

- сделать тротуары и оградить от пропасти, по которому дети ходят в школу, пациенты в больницу;

- убрать столб с проезжей части;

- сделать тротуар до филиала Центрального района и до конца улицы Авиационной и по всей длине центральной улицы Силикатной;

- сделать дорогу возле церкви Петра и Павла;

- за 5 лет убрать проезжую часть от песка, потому что за это время не уборки дороги стали уже.

Катерина Ангелова добавила, что повторно направила обращение и видеоматериалы в группу, но ее публикацию отклонили.

«Вот такая избирательность... Не можем выполнить - отклоняем. Считаю, что мэр должен лично разобраться и наказать виновных. Не переживают за народ, пусть уходят. Ну или дадут им ордер «Ярослава Мудрого», - написала она.

Напомним, николаевцы пожаловались на состояние тротуара в Ингульском районе, ремонт которого просят 3,5 года. Позже стало известно, что у Ингульской администрации нет средств на ремонт тротуара вдоль пятиэтажки – Сенкевич призвал бизнес обустроить дорожку возле своих объектов за свой счет.