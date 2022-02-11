В Николаеве врачи областной больницы спасли 22-летнюю роженицу, попавшую в реанимацию

Врачи Николаевской областной клинической больницы спасли 22-летнюю девушку, которая после родов попала в реанимацию.

Об этом сообщается на Facebook-странице больницы.

Девушка 4 января родила здоровую девочку, но через сутки роженице стало плохо. Нарастала одышка, кашель, отек всего тела, повышенное давление, сильная слабость. Пациентку доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Консилиум врачей установил у нее редкий диагноз – перипартальная кардиомиопатия. Таких случаев в больнице было всего четыре за 30 лет. В постановке диагноза помогли врачи Национального института сердечно-сосудистых заболеваний им. Амосова. В отделении реанимации проводили УЗИ с прямой трансляцией в Киев. Таким образом, в институте сердца им. Амосова видели и оценивали состояние пациентки.

- Пациентку доставили к нам в крайне тяжелом состоянии уже с отеком легких. Мы немедленно начали кислородную и сердечную терапию. Постоянно держали руку на пульсе, практически не отходила от пациентки наша врач-кардиолог Мария Дучук, - говорит заведующий отделением реанимации Виктор Закерничный.

Летальность заболевания, которое зафиксировали у девушки, в мире достигает 90%. К счастью, назначенные препараты и реанимационные мероприятия стабилизировали состояние больной уже на третьи сутки в реанимации. 11 января диагноз проверили, дополнительно скорректировали лечение. 18 января девушку в состоянии средней тяжести перевели в перинатальный центр. Она получала дополнительное лечение и находилась под контролем врачей-кардиологов.

- Надо сказать, что врачи Николаевской областной клинической больницы сработали отлично. Вовремя поставлен диагноз, подобрано правильное лечение. Вы должны гордиться такими специалистами. Со своей стороны сейчас не вижу каких-либо существенных пороков в работе сердца. Оно вернулось в свое нормальное состояние, я не нашел патологических изменений в сердце, - прокомментировал кардиохирург института им. Амосова Александр Большак.

Напомним, ранее Николаевский аэропорт принял чартер из Финляндии с пациентом, который нуждается в медпомощи.