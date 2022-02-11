Министр Федоров рассказал о планах запустить в «Дії» услуги ЗАГСов: «Это вопрос времени и законодательства»

В приложении «Дія» в будущем могут появиться услуги ЗАГСов. Речь идет о получении копии свидетельства о рождении и копии свидетельства о браке.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров заявил, что один визит для того, чтобы подать заявление или же расписаться, все же нужно будет сделать, потому что есть закон, регулирующий процесс бракосочетания.

«Мы приняли постановление, чтобы можно было первый шаг сделать онлайн. Дальше будем смотреть. Для ЗАГСов мы запускаем несколько услуг: получение копии свидетельства о рождении и копии свидетельства о браке. Мы запустим услуги по всем направлениям. Это вопрос времени и законодательства», - заявил министр.

В частности, он отметил, что по этому поводу можно провести вопрос среди пользователей «Дії», потому что «с одной стороны, поход в ЗАГС - это символическое событие, которое сложилось исторически, а с другой – возможно, это уже и правда не нужно».

На вопрос возможны ли свадьбы в метавселенной через «Дію» в будущем, министр отметил что в этой сфере стоит глубже разобраться, поскольку есть институты семьи и брака. Важно, чтобы соответствующие нововведения не обесценили их.

Напомним, что 8 февраля на саммите по случаю 2-летия приложения «Дія» презентовали ряд новых услуг, которые вскоре уже станут доступными в приложении. Речь идет о: смене места регистрации, получении справки о несудимости, шеринге техпаспорта на автомобиль, денежной помощи для ВПЛ, получении разрешения на строительство и опросы от Президента.