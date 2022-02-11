Кислородная станция и рентгеновский аппарат: Нардеп Пасичный посетил больницу в Очакове

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный в ходе рабочего визита в Очаков посетил центральную районную больницу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В медицинском учреждении установили кислородную станцию, которая в скором времени заработает. По словам начальника департамента здравоохранения Максима Безносенко, станция имеет кислородный поток 200 литров в минуту.

— Здесь будет установлена кислородная станция, которая закуплена за средства из государственного бюджета в декабре 2021 года. Станция производит кислород самостоятельно и не нуждается в поставках жидкого кислорода, — рассказал Безносенко.

При этом директор больницы Ольга Степанова отметила, что учреждение функционирует на два района, поэтому кислородная станция является необходимой. Также, когда в Николаева перегрузка больных с COVID-19, то пациентов везут в Очаков.

— Мы много раз поднимали эту тему, что кислородная станция необходима в Очакове. Первую такую кислородную станцию установили в Первомайске, и мы по этому опыту пошли. Мы с бюджетным комитетом посодействовали, чтобы выделились средства, и в ближайшее время она заработает, — рассказал Пасичный.

Помимо этого, в больницу приобрели новое оборудование - цифровой рентгенодиагностический комплекс.

Безносенко рассказал, что Национальная служба здоровья Украины каждый год определяет обязательные условия для контрактирования, и одно из них – цифровые рентгеновские аппараты.

— Новый современный рентгеновский аппарат поможет выявить не только ковидные пневмонии, но онкологические заболевания на ранних стадиях, — отметил начальник управления.

Городской голова Очакова Сергей Бычков заявил, что за год поток туристов увеличился в три раза.

— Если мы что-то просим, значить я понимаю, что город должен обеспечить софинансирование. Мы рады всему, мы это (финансово, - ПН) осилим. Мы рады, что отстояли пакет от НСЗУ… Теперь нужно заниматься береговой зоной. У нас в проекте лестница, центральный спуск, берегоукрепление, — рассказал мэр Очакова.

Пасичный добавил, что Очаковщина единственная громада, у которой в строительстве находятся два объекта (детсад «Солнышко» и городской стадион «Артания») в рамках программы «Большая стройка».