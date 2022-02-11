Кислородная станция и рентгеновский аппарат: Нардеп Пасичный посетил больницу в Очакове

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный в ходе рабочего визита в Очаков посетил центральную районную больницу.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
В медицинском учреждении установили кислородную станцию, которая в скором времени заработает. По словам начальника департамента здравоохранения Максима Безносенко, станция имеет кислородный поток 200 литров в минуту.
— Здесь будет установлена кислородная станция, которая закуплена за средства из государственного бюджета в декабре 2021 года. Станция производит кислород самостоятельно и не нуждается в поставках жидкого кислорода, — рассказал Безносенко.
При этом директор больницы Ольга Степанова отметила, что учреждение функционирует на два района, поэтому кислородная станция является необходимой. Также, когда в Николаева перегрузка больных с COVID-19, то пациентов везут в Очаков.
— Мы много раз поднимали эту тему, что кислородная станция необходима в Очакове. Первую такую кислородную станцию установили в Первомайске, и мы по этому опыту пошли. Мы с бюджетным комитетом посодействовали, чтобы выделились средства, и в ближайшее время она заработает, — рассказал Пасичный.
Помимо этого, в больницу приобрели новое оборудование - цифровой рентгенодиагностический комплекс.
Безносенко рассказал, что Национальная служба здоровья Украины каждый год определяет обязательные условия для контрактирования, и одно из них – цифровые рентгеновские аппараты.
— Новый современный рентгеновский аппарат поможет выявить не только ковидные пневмонии, но онкологические заболевания на ранних стадиях, — отметил начальник управления.
Городской голова Очакова Сергей Бычков заявил, что за год поток туристов увеличился в три раза.
— Если мы что-то просим, значить я понимаю, что город должен обеспечить софинансирование. Мы рады всему, мы это (финансово, - ПН) осилим. Мы рады, что отстояли пакет от НСЗУ… Теперь нужно заниматься береговой зоной. У нас в проекте лестница, центральный спуск, берегоукрепление, — рассказал мэр Очакова.
Пасичный добавил, что Очаковщина единственная громада, у которой в строительстве находятся два объекта (детсад «Солнышко» и городской стадион «Артания») в рамках программы «Большая стройка».
— Мне часто задают вопрос, почему я так много внимания уделяю Очакову. Я всегда говорю, что это историческая наша земля, но и для областного центра это ближайшее море. Поэтому для николаевцев развития Очакова имеет большое значения. Вы знаете, что мы развиваем туристический потенциал…Кроме того, два объекта «Большой стройки» не имеет ни одна громада. Это поддержка всей нашей команды, поэтому мы привлекаем бюджетные средства для развития Очаковщины, — отметил народный депутат.