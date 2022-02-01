Спасатели предупредили об ухудшении погоды – в южных областях ожидают сильный ветер

12 февраля практически по всей территории Украины ожидается ухудшение погоды – на юге прогнозируют ветры.

Об этом сообщили на сайте Государственной Службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

На дорогах везде, кроме южных регионах, ожидается гололедица. Ночью в Карпатах сильный снег. В западных областях, днем в центральных и южных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

В Киеве ожидают гололед, в связи с чем предупреждают об аварийной опасности.

Напомним, в ближайшие трое суток погодой в Николаевской области будет руководить антициклон Инго.