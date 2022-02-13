Ученые университета Гонконга открыли сверхэластичный сплав – его могут применять в космической отрасли

Ученые из Городского университета Гонконга открыли сверхэластичный сплав, обладающий рядом удивительных способностей. Это первый в своем роде сверхэластичный сплав, сохраняющий свою жесткую структуру при нагреве от комнатной температуры до 726,85°C или выше.

Об этом сообщают авторы статье, опубликованной в журнале Nature.

Такие свойства незаменимы для компонентов высокоточных устройств, используемых в космосе, где присутствует огромный перепад температур. Кроме того, этот материал может накапливать большое количество упругой энергии и его можно использовать для хранения энергии. Обычно металлы становятся мягкими при нагревании. Но новый сплав – Co25Ni25(HfTiZr)50 ведет себя иначе. Он относится к типу элинвара – группе сплавов, упругие свойства которых мало зависят от изменений температуры. Когда новый сплав нагревают до температуры 726,85°С и выше, он остается таким же жестким или даже становится немного жестче, чем при комнатной температуре.

«Это означает, что жесткость сплава не зависит от температуры. Согласно опубликованным данным, до нашего открытия не было обнаружено ни одного известного металла, который бы вел себя подобным образом», — сказал профессор Ян, один из авторов открытия.

Он отметил, что все дело в структуре решетки: она очень сильно искажена. Благодаря сочетанию уникальных структурных особенностей, высокоэнтропийный сплав обладает очень высоким энергетическим барьером против нарушений кристаллической решетки. Выяснилось, что сплав может накапливать большое количество упругой энергии. Его можно использовать для хранения энергии.

«Поскольку эластичность не рассеивает энергию и, следовательно, не выделяет тепло, которое может привести к неисправности устройств, этот сверхэластичный сплав будет полезен в высокоточных устройствах, таких как часы и хронометры».

Кроме того, материал найдет применение в аэрокосмической технике.

«Мы знаем, что температура, например, на поверхности Луны колеблется от 122°C до -232°C. Этот сплав останется прочным и неповрежденным в экстремальных условиях, и поэтому он очень хорошо подходит для будущих механических хронометров, работающих в широком диапазоне температур во время космических полетов», – сказал профессор Ян.

Напомним, компания Space Entertainment Enterprise, которая также продюсирует фильм с Томом Крузом в космосе, планирует построить спортивную арену и киностудию в условиях невесомости в конце 2024 года.