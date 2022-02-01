Госдеп США поручил дипломатам выехать из Украины, а консульские услуги приостановить

Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.

Об этом сообщили в Посольстве США в Украине и Госдепартаменте США в Twitter.

«Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины».

В посольстве подчеркнули, что, несмотря на предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства останется в Украине.

В то же время, Госдеп США сообщил, что 12 февраля приказал эвакуировать большинство сотрудников посольства США из Киева.

«С воскресенья, 13 февраля 2022 года, Государственный департамент приостанавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве. Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обратиться за этими услугами в посольства США в соседних странах».

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что больше не описывают потенциальное вторжение России в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было употреблено неуместно.

Как известно, в Украине последнее время обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве».

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

А министр обороны Резников заявил, что США изменили риторику, так как вероятность нападения РФ на Украину низкая.