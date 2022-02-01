В Херсоне представили нового главу Нацполиции Игоря Короля – до этого он четыре месяца работал замначальника полиции Полтавщины

В субботу, 12 февраля, в Херсоне представили нового руководителя Национальной полиции – им стал полковник полиции Игорь Король. Представить его приехал Министр внутренних дел Денис Монастырский и Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

Представление состоялось в рамках рабочего визита глав МВД и Нацполиции в Херсонскую область для участия в тактико-специальных учениях системы органов внутренних дел Украины.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что сейчас происходит усиление информационной эскалации вокруг ситуации в государстве.

«Мы должны определить основные моменты безопасности, и Национальная полиция является основой стабильности государства», - отметил Денис Монастырский.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, в свою очередь, назвал основные задачи, стоящие перед новоназначенным руководителем полиции области.

«Задача каждого руководителя территориального подразделения полиции - обеспечение стабильности в этом непростом и стратегически важном регионе, работа на результат, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности, и, как следствие, высока оценка работы полиции от граждан», - подчеркнул Игорь Клименко.

Новоназначенный руководитель Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Игорь Король заверил, что приложит максимум усилий для реализации поставленных задач и обратит внимание на решение проблем, наиболее беспокоящих жителей области.

Отметим, в 1 ноября 2021 года Короля назначили заместителем начальника ГУНП в Полтавской области.

Согласно декларации, поданной в 2021 году, Игорь Король имеет земельный участок и садовый дом в Киевской области. Его жена Ольга имеет квартиру в Киеве и два земельных участка в Киевской области.

Игорь Король владеет автомобилем Mitsubishi Outlander XL и бесплатно пользуется чужим автомобилем Lexus GX 470.

Игорь Король имеет наличными $4000 наличными и два счета в банках.

Напомним, новый директор Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, Александр Козленко приступил к исполнению своих обязанностей.