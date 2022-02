В Киеве более тысячи человек вышла на Марш Единства: «В Украине москалям не рады»

В субботу, 12 февраля, в центре Киева проходит акция Марш Единства за Украину на фоне угрозы военного вторжения России на украинскую территорию.

Об этом сообщает Суспільне.



Акция началась в парке имени Тараса Шевченко. Около тысячи участников после исполнения гимна Украины двинулись маршем к Майдану Независимости.

Правопорядок обеспечивают полицейские и полиция диалога. Впереди колонны едет автомобиль с акустической техникой.

Участники марша держат в руках плакаты с надписями «Say NO to PUTIN», «UKRAINIANS WILL RESIST» и «Донецк – это Украина», также над ними развеваются флаги Украины.

Главной целью акции организаторы называют привлечение дополнительного внимания мира к Украине и российской агрессии.

В связи с проведением акции перекрыты движения на улице Владимирской (в одну сторону бульвара), бульвар Тараса Шевченко (в направлении к Майдану Независимости) и улица Крещатик (правая полоса в сторону Майдана).

Из-за мероприятия образовались пробки на бульваре Шевченко, улице Бассейной, Льва Толстого, Владимирской, Репина и часть бульвара Леси Украинки.

Напомним, что в МИД призвали граждан сохранять спокойствие, потому что у Украины сильная дипломатическая позиция, а ВСУ готовы дать отпор России.