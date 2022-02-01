Ко Дню влюбленных «Николаевэлектротранс» выпустил на маршрут специальный трамвай

В Николаеве 12 февраля на маршрут выпустили трамвай ко Дню влюбленных.

Об этом сообщают на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.

«Традиционно ко Дню влюбленных работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» подготовили праздничный трамвай. У николаевцев есть возможность проникнуть в атмосферу праздника и проехаться на трамвае 1111 со своими ближайшими людьми», - сказано в сообщении.

Трамвай курсирует по городу с 12 по 14 февраля:

-13 февраля по маршруту №3 (Черноморский судостроительный завод – 10-я Военная):

от ЧСЗ: 7:38, 8:51, 10:03, 11:17, 12:34, 13:48, 15:02, 16:16, 17:35, 18:48, 19:59, 21:14 ;

от 10-й Военной: 8:14, 9:27, 10:40, 11:53, 13:10, 14:24, 15:38, 16:54, 18:11, 19:24, 20:36.

14 февраля по маршруту №11 (Центральный рынок – 10-я Военная):

от Центрального рынка: 5:48, 7:16, 8:50, 10:18, 11:57;

от 10-й Военной: 6:32, 8:02, 9:35, 11:07, 12:42.

Напомним, на остановках общественного транспорта в Николаеве появилась новая навигация и айдентика. В рамках пилотного проекта новый дизайн с использованием цвета туристического бренда «Город на волне» уже воплощен на пяти трамвайных остановках.