В Николаеве стартовала тренинговая программа от итальянских шеф поваров: «Успейте в последний вагон»

С 12 февраля в Николаеве начала работать практическая тренинговая программа для желающих научиться работать в современном туристическом и гостинично-ресторанном бизнесе. Данная программа – это результат сотрудничества Университета имени Пилипа Орлика и итальянских партнеров: Средиземноморского союза шеф-поваров Италии и кулинарной школы «Settima Luna».

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Участники серии тренингов, в процессе освоения программы, получат теоретические знания и практические навыки от представителей Средиземноморского союза шеф-поваров Италии и кулинарной школы «Settima Luna». На базе Университета Пилипа Орлика известные кухмейстры проведут профессиональное обучение, а далее – предложат реальное менторство во время практической стажировки в Италии.

Программа международной профессиональной подготовки в сфере ресторанно-гостиничного обслуживания проводится по специализациям: повар; кондитер; пиццайоло; официант; бармен; администратор зала.

В практическую тренинговую программу итальянские рестораторы включили:

– бесплатные курсы итальянского языка (необходимый минимум);

– бесплатные мастер-классы по изучению основ традиционной итальянской кухни;

– бесплатную дегустацию итальянских продуктов;

– бесплатный проезд на стажировку (Украина-Италия-Украина);

– бесплатное проживание и питание непосредственно на базе практики;

– ежемесячную стипендию 350 евро.

Участниками Программы стали студенты, слушатели Центра рабочих профессий, студенты, которые не окончили высшее образование, но успели восстановиться в университете по академической справке.

Программа, организованная на базе Международного классического университета имени Пилипа Орлика, является, – по сути, единственной программой такого уровня в Украине. Ее выпускники, по окончании стажировки, получат сертификат о прохождении международной стажировки, а, при желании, диплом квалифицированного рабочего, и также реальную возможность продолжения обучения на образовательном уровне «профессиональный младший бакалавр».

Университет имени Пилипа Орлика один из немногих вузов, кто внедряет европейскую модель дуального обучения. В ее программу входит прохождение тренингов от международных партнеров на базе университета, участие в семинарах профессионального мастерства, приобретение реального практического опыта в самых престижных туристических и гостинично-ресторанных комплексах мира.

Для студентов дуальная модель, это еще и реальная возможность заработать во время оплачиваемой стажировки, а также получить новые знания, качественную профессиональную подготовку и перспективу индивидуального развития.

Обучение будет проводиться с 12 февраля по 15 мая (практическое обучение и теория) и с 15 июня по 15 сентября практическая стажировка в Италии в регионе Монте-Горгано в провинции Фоджа на берегу Адриатического моря.

Такая программа Университета имени Пилипа Орлика – это уникальный шанс получить востребованную специальность, а также – увидеть мир, расширить свой кругозор, получить качественную языковую практику и, конечно же, практические навыки по своей специальности в ресторанах и отелях всемирно известных курортов.

Успеть начать обучение на программе можно до 25 февраля. Справки о порядке поступления можно получить в приемной комиссии университета.

В целом университет им. П. Орлика осуществляет подготовку по следующим специальностям:

МЛАДШИЙ БАКАЛАВР:

Фармация, промышленная фармация

Право

Компьютерная инженерия

Журналистика

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Финансы, банковское дело и страхование

Учёт и налогообложение

Маркетинг

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Медсестринство

БАКАЛАВР:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право

МАГИСТР:

Финансы, банковское дело и страхование

Фармация, промышленная фармация

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Общественное здоровье

Менеджмент

Психология

Туризм

Право

АСПИРАНТУРА:

Психология

Получить более детальную информацию и зарегистрироваться на проект можно по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону: 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), 0503947222, сайт mku.edu.ua