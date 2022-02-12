Красный Крест и ООН передали жителям ОРДЛО более 60 тонн гуманитарной помощи

Жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей передали 63,2 тонны гуманитарной помощи.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Через КПВВ Новотроицкое и Счастье проехали грузовики с гуманитарной помощью от Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 63,2 тонн груза.

«Жителям ОРДЛО доставили 63,2 тонны гуманитарного груза. Среди них – предметы медицинского оборудования, одежда, средства бытового потребления и строительные материалы», - говорится в сообщении.

Ранее в ОРДЛО отправили более 130 тонн гумпомощи за неделю.