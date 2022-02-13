Ученые из Гарварда и Эмори вырастили биогибридную «рыбку» из тканей человеческого сердца

Ученые из университетов Гарварда и Эмори смогли вырастить и тканей человеческого сердца настоящую биогибридную «рыбку».

Об этом сообщает «Популярная механика».

Сообщается, что биогибридная рыбка может плавать, сокращаясь в ритме сердца. Ученые смогли сделать так, чтобы сокращения были автоматическими. Так рыбка сможет «прожить» более 100 дней. Плавает она в растворе соли и глюкозы. Ученые надеются, что это даст им возможность глубже изучить болезни сердца, а также вырастить искусственный аналог.

«Наша конечная цель — построить искусственное сердце, чтобы заменить им сердца детей, которые родились с врожденными пороками сердца», — говорит биоинженер Гарвардского университета Кевин Кит Паркер.

Биогибридная рыбка имеет два слоя кардиомиоцитов с каждой стороны хвостового плавника. Когда одна сторона сильно сжимается, другая сторона растягивается, запуская механизм обратной связи, который заставляет растянутую сторону сокращаться, а затем запускает тот же механизм на другой стороне в продолжающемся цикле.

Напомним, ученые из Питтсбурга вырастили в лимфоузлах свиньи «запасную» печень – впереди испытания на людях.