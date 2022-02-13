«Сюрпризы» могут быть в любой момент»: Зеленский заявил, что Украина готова к любым событиям

Украина готова к любому развитию событий в связи с эскалацией ситуации вокруг украинских границ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Херсонской области.

«Сюрпризы в кавычках могут быть в любой момент. Мы должны рассчитывать на свои силы. Мы понимаем, что такие вещи могут быть без предупреждений. Поэтому самое главное, чтобы мы были ко всему готовы. И именно это отрабатывается. Готовы к любым шагам, с любой стороны, с любой границы. Я думаю, что наши специалисты, наши команды, наши министерства – на очень серьезном уровне» – сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина как государство должно рассчитывать прежде всего на себя, на своих военных, на своих граждан. Также Он отметил, что, по его мнению, на сегодня в информационном пространстве чересчур много информации относительно глубокой полномасштабной войны со стороны России.

«Даже уже говорят соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть», – заявил президент.

Напомним, в Министерстве иностранных дел отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.