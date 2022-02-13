На Николаевщине за сутки обнаружили 951 новый случай коронавирусной болезни

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13.02.2022 10:24

В Николаевской области по состоянию на 13 февраля обнаружили 951 новый случай COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев по городам:

- Николаев – 535;

- Первомайск – 90;

- Южноукраинск – 21;

- Вознесенск – 35;

- Очаков – 15;

- другие ОТГ – 255.

За сутки выздоровело 376 больных, умерло – 5. Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели 134 тысячи 256 человек, умерло 3449 пациентов. На стационарном лечении находится 1145 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 82 больных;

- городская больница №3 Николаева – 114 больных и 32 человека с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 161 больной и 3 человека с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 141 больной и 5 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 70 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 69 больных;

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 43 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 60 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 52 больных и 1 человек с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 20 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 31 больной и 11 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ – 27 больных и 5 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 53 больных;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 69 больных и 5 человек с подозрением;

- Снигиревская городская больница – 20 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 34 больных и 27 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 8 больных.

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