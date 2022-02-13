На Николаевщине за сутки обнаружили 951 новый случай коронавирусной болезни

В Николаевской области по состоянию на 13 февраля обнаружили 951 новый случай COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Распространение новых случаев по городам:
- Николаев – 535;
- Первомайск – 90;
- Южноукраинск – 21;
- Вознесенск – 35;
- Очаков – 15;
- другие ОТГ – 255.
За сутки выздоровело 376 больных, умерло – 5. Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели 134 тысячи 256 человек, умерло 3449 пациентов. На стационарном лечении находится 1145 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 82 больных;
- городская больница №3 Николаева – 114 больных и 32 человека с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 161 больной и 3 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 141 больной и 5 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 70 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 69 больных;
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 43 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 60 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 52 больных и 1 человек с подозрением;
- Баштанская многопрофильная больница – 20 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 31 больной и 11 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ – 27 больных и 5 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 53 больных;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 69 больных и 5 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 20 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 34 больных и 27 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 8 больных.