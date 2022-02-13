На Николаевщине за сутки обнаружили 951 новый случай коронавирусной болезни

В Николаевской области по состоянию на 13 февраля обнаружили 951 новый случай COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев по городам:

- Николаев – 535; - Первомайск – 90; - Южноукраинск – 21; - Вознесенск – 35; - Очаков – 15; - другие ОТГ – 255.

За сутки выздоровело 376 больных, умерло – 5. Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели 134 тысячи 256 человек, умерло 3449 пациентов. На стационарном лечении находится 1145 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них: