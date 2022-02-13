Из популярной игры Wordle удалили матерные слова – такое решение приняли новые владельцы

В США газета The New York Times удалила слова «с*ка» и «шл*ха» из популярной игры Wordle.

Об этом сообщает «TJournal».

В конце декабря 2021 года и начале января 2022 в соцсетях начало активно распространяться поле размером 6×5 клеток с зелёными, серыми и жёлтыми квадратиками. Это Wordle – игра-головоломка, которую создал Джош Уордл. Прототип существовал ещё в 2013 году, но текущую версию разработчик придумал во время локдауна. Игрок за шесть попыток должен угадать слово из пяти букв. К началу января число игроков Wordle выросло до 300 тысяч в день, а к концу месяца – до нескольких миллионов. 31 января газета The New York Times рассказала, что купила игру за семизначную сумму (издание заплатило примерно миллион долларов или больше).

Через полторы недели игра переехала на домен издания. После этого журналисты Polygon обнаружили, что теперь в Wordle нельзя использовать «оскорбительные слова», включая «bitch», «whore» и «sluts». Слово «pussy» тоже пропало из словаря.

Представитель The New York Times подтвердил, что это не баг. Издание удалило эти слова и скоро удалит остальные оскорбления. Раньше у Wordle был собственный словарь.

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