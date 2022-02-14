Telegram избежал блокировки в Германии – для этого «забанили» каналы экстремистов и антиваксеров

Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии. От мессенджера требуют удалять экстремистский контент.

Об этом сообщает «VC.ru» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Блокировка стала результатом второй встречи представителей Telegram с властями ФРГ. На первой встрече, по словам собеседников издания, присутствовал основатель мессенджера Павел Дуров.

- Telegram больше не должен быть площадкой для правых экстремистов, идеологов теорий заговора и других пропагандистов, - сказала министр внутренних дел Нэнси Фезер. - Мессенджер должен удалять разжигающий ненависть и содержащий угрозы смерти контент.

Под блокировку в том числе попал канал одного из лидеров движения ковид-диссидентов и националиста Аттилы Хильдмана. У него было 100 тысяч подписчиков.

В январе против Telegram в Германии начали два расследования из-за отсутствия представителя в стране. Мессенджеру грозили штрафы до €55 миллионов. Как отмечал глава Федерального уголовного ведомства страны Хольгер Мюнх, «пандемия коронавируса способствовала радикализации людей в телеграме». Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявлял, что компании нужно добавить «возможность жаловаться на противоправные материалы». Нэнси Фезер допускала, что в противном случае приложение могут заблокировать.