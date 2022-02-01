«Главное – не паниковать, потому что паникующий уже проиграл», - глава облсовета Замазеева обратилась к николаевцам из-за российской угрозы

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала жителей области не паниковать в связи с возможной российской угрозой. По её мнению, ущерб Украине могут нанести панические настроения и информационные атаки.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Замазеева призвала оторваться от экранов телефонов, телевизоров, закрыть соцсети и уделить время семье вместо постоянных обсуждений возможной войны.

«Паника – худший враг. Иногда паника может натворить больше бед, чем конкретная угроза. Все мы видели, что происходит в местах массового скопления людей, если они начинают паниковать. Происходит давка, и люди гибнут не от пуль или взрывов. Люди гибнут из-за панического страха, который лишает человека рационального восприятия ситуации, и инстинкты одерживают верх. Мы на пороге «давки». И очень важно сейчас всем рассмотреть ситуацию рационально», - отметила она.

Замазеева обратила внимание, что Вооруженные силы Украины сейчас в лучшем состоянии за последние 15 лет. У наших военнослужащих высокая мотивация, есть опыт ведения боевых действий, новые технологии и хорошее оснащение. В том числе благодаря международным партнерам.

«Развертываются Силы территориальной обороны, а это, как сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, от 1,5 до 2 миллионов мотивированных граждан, готовых встать на защиту Украины. Наши международные партнеры подтверждают свою безапелляционную поддержку Украины и готовы к более решительным действиям, если РФ решит прибегнуть к боевым действиям».

«Если в РФ увидят, что мы вполне спокойно воспринимаем информационную атаку, не бежим к обменникам сдавать гривну, не убегаем в другие страны, не разгоняем в соцсетях зраду, то дважды подумают, стоит ли к нам совать свой нос. Я верю в наших десантников и морских пехотинцев! Я верю в наших нацгвардейцев и полицейских! В наших медиков и волонтеров! Я верю в нас, украинцев! И вы верьте. Верьте в армию, верьте в себя».