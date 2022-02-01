Украинский ледокол по пути в Антарктиду сделал остановку на Канарах

Украинское научно-исследовательское судно «Ноосфера» сделало первую остановку на пути в Антарктиду. Украинский ледокол зашел в порт Лас-Пальмаса (Канарские острова) для дозаправки горючим.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

В целом из Одессы до Лас-Пальмаса судно преодолело 5335 километров. Успешно прошло слаживание экипажа.

- Впечатления от судна очень положительные, оно очень устойчивый мореход, им легко управлять. Проверил лично в проливе Босфор, поскольку вел судно на ручном управлении, - говорит капитан «Ноосферы» Павел Панасюк. - Это настоящий морской волк, закаленный за многие годы в море.

В Средиземном море ледокол прошел через шторм: волны были 5-6 метров высотой, а скорость встречного ветра достигала 65 узлов (33 метра в секунду).

Следующая остановка «Ноосферы» планируется после пересечения Атлантики в порту Пунта-Аренас (Чили). Там на борт должна подняться команда морских исследователей, еще одна группа сезонной экспедиции и зимовщики 27-й экспедиции, которые заменят своих коллег на украинской станции «Академик Вернадский».

Ранее этот ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. В 2021 году судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины.