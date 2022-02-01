В Николаеве таксисты Uklon устроили забастовку

В Николаеве утром в понедельник, 14 февраля, начали забастовку таксисты службы Uklon.

Об этом сообщают «Новости-N».

Несколько десятков автомобилей такси с надписью Uklon собрались на парковке супермаркета «Таврия В», на пересечении улиц Кузнечной и Малой Морской.

Как рассказал журналистам один из бастующих, основным их требованием является повышение тарифа на перевозку. Действующий тариф в связи с резким повышением цен на горюче-смазочные материалы уже стал нерентабельным.

- Основное требование – поднятие минимального тарифа хотя бы на 10 гривен. Сейчас минимальный – 35 гривен, с вычетом комиссий – 29. В эти же 35 гривен входят два километра бесплатно. В других службах только подача машины стоит 30-35 гривен, а мы за эти деньги еще и везем… Цены на бензин поднялись, ремонт также дорожает, а цены стоят на месте. Поэтому мы сегодня требуем поднять цены, - рассказали бастующие водители.

В настоящее время практически вся парковка возле «Таврии» заполнена автомобилями такси, однако постоянно подтягиваются все новые и новые машины.

Как сообщало издание Auto24, подобные забастовки собирались проводить и в других украинских городах. В соцсетях распространяют стандартное сообщение, призывающее таксистов поддержать акцию. В случае невыполнения требований, таксисты грозят продлить забастовку до 20 февраля.

Целью перевозчиков является повышение цен ведущих агрегаторов и служб такси в городах Украины. Именно 14 февраля таксисты не будут использовать программы известных компаний, таких как Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi и других региональных служб для приема заказов. Возможно, они будут предлагать свои услуги непосредственно потенциальным клиентам и брать за это большую плату.

По мнению организаторов акции, имеющиеся тарифы на проезд в такси экономически необоснованные – они требуют повышения на 20-30%, поскольку в последнее время существенно увеличились цены на горючее и услуги по обслуживанию автомобилей.

Напомним, что в начале февраля в Минэкономики снова повысили цены на бензин и дизельное топливо.