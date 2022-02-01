Все рейсы будут выполнены по графику: В Николаевском аэропорту сообщили, что авиакомпании не меняли расписание полетов на ближайшие дни

В Николаевском международном аэропорту заявили, что все рейсы проходят по расписанию, а авиакомпании не меняли графиков.

Об этом сказано в Telegram-канале КП «Николаевский международный аэропорт».

Отметим, ранее на сайте «Turkish Airlines» появилась информация о том, что для пассажиров, которые летят в Украину с 13 по 28 февраля, открыта опция возврата или обмена билета.

«В связи со сложившейся ситуацией на Украине пассажирам, купившим до 13 февраля 2022 года (включительно) авиабилеты на рейсы «Турецких авиалиний» на Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев) в период с 13 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года (включительно), предоставляется дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года», - говорится в заявлении.

В то же время, в аэропорту подчеркивают, что это лишь дополнитпельная опция, а не отмена рейсов.

«Наибольшее количество вопросов у пассажиров возникает относительно заявления авиакомпании Turkish Airlines о компенсации за авиабилеты в период с 13 по 28 февраля. Хочу обратить ваше внимание, что речь идет о дополнительной опции, а не отмене рейса. Эта опция дает пассажирам дополнительное право на обмен или возврат билета в случае, если у вас изменились планы. Такое решение наших партнеров Turkish Airlines лишь еще раз доказывает, что это ответственная компания, для которой интересы пассажиров на первом месте», – сообщил директор Николаевского международного аэропорта Петр Кызым.

Также отмечается, что все авиарейсы, которые запланированы на ближайшие дни: Николаев – Киев – Николаев (Мотор Сич) и Николаев – Стамбул – Николаев (Turkish Airlines) будут выполнены по графику.

Напомним, в воскресенье, 30 января, самолет, вылетевший из Стамбула, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту.