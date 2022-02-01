«Я отчасти иду против Конституции»: посол Украины заявил, что страна готова отказаться от вступления в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко выдвинул предположение, что Украина может отказаться от вступления в Североатлантический Альянс, если этого потребуют обстоятельства.

Об этом Пристайко заявил в интервью BBC Radio 5 Live.

На вопрос ведущего о том, может ли Киев изменить свою позицию по членству в Альянсе, дипломат сказал, что не исключает такой вариант.

«Мы могли бы, особенно когда нам так угрожают, шантажируют и толкают на это», - сказал он.

Пристайко добавил, что страны-соседи Украины являются членами НАТО, в то время как само государство может остаться беззащитным.

«Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (РФ - ред.) придут завтра?» – заявил Пристайко.

После ведущий уточнил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, ведь курс на это прописан в Конституции, дипломат отметил:

«Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции, - заявил он. - Я сейчас отчасти иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, (я имею в виду - ред.) что мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно».

В то же время, посол подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не изменит существенно ситуации безопасности для России.

🗣️"We are trying to find the best way out." Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia. It would mean the country abandoning a goal written into its constitution. 🎧⬇️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины слова Пристайко назвали вырванными из контекста.

«Безусловно ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности, поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины», - написал представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Напомним, что ранее Путин потребовал от США юридические гарантии, что Украина не вступит в НАТО. Однако после, замглавы Министерства иностранных дел РФ заявил о готовности пересмотреть свои требования о не вступлении Украины в НАТО и уменьшить их до двух вариантов.