Украинские моряки с 21 февраля будут сдавать экзамены только в норвежской системе CES: «Исключит любые коррупционные возможности»

Для исключения коррупционных рисков при прохождении тестирования, с 21 февраля все заявки на прохождение моряками экзаменов для подтверждения квалификации будут приниматься только на тестирование в норвежской системе Crew Evaluation System (CES) 6.0.

Об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры.

Все заявки, поданные до 21 февраля на тестирование в использовавшейся до последнего времени Автоматизированной системе тестирования «Мортест» (АСТ), будут рассмотрены в общем порядке.

Как объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков, с ноября 2021 года в Украине параллельно действовали обе системы тестирования – CES и АСТ. Однако после успешного прохождения тестового периода было решено полностью перейти на защищенную от коррупционных влияний норвежскую систему Crew Evaluation System (CES) 6.0.

«На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем так сказать о тесте АСТ», - отметил Кубраков.

Норвежская система компьютерного тестирования Crew Evaluation System была разработана более 25 лет назад и с тех пор используется в более чем 350 компаниях по всему миру.

«Украина входит в топ-5 стран мира по количеству моряков. Учитывая уровень подготовки, знаний и в целом высокие профессиональные качества наших моряков, мы уверены, что отрасль готова к переходу к международным процедурам подтверждения стажа работы», — добавил министр.

На текущий момент в системе CES было сдано уже 188 экзаменов, 118 из которых — успешно.

С 1 февраля в сервисных центрах «Морречсервис» моряки могут пройти пробный CES-тест. Этой услугой воспользовались уж 24 моряка.

Напомним, как летом 2021 года киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили одну из крупнейших незаконных схем в сфере государственных услуг – оформление разрешительных документов украинских моряков. Она ежегодно приносила ее организаторам до 150 миллионов долларов. Схема работала довольно долго, вед по оценкам СБУ, государственный реестр документов моряков окончательно попал в руки частных лиц еще в конце 2019 - начале 2020 года, а это огромная структурированная база данных, которую собирали годами.

В августе 2021 года киберспециалисты СБУ завершили передачу министерству инфраструктуры Госреестра моряков, который контролировали мошенники.

Также сообщалось, что Мининфраструктуры собирается реформировать сферу дипломирования моряков: «Выведем на качественно новый уровень и минимизируем коррупционные риски».