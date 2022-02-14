Украинцы старше 60 лет теперь могут оплатить коммунальные услуги «ковидной тысячей»

С понедельника, 14 февраля, люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги за средства, полученные в рамках программы «єПідтримка».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отметил Федоров, деньги можно тратить уже не 4 месяца, а 9 со дня зачисления на карту. Правительство увеличило срок использования средств.

«В конце января для людей в возрасте от 60 лет появилась возможность приобрести лекарства в аптеках за средства поддержания. А теперь расширяем программу и на коммуналку. Кстати, за это время в аптеках израсходовали 290 млн грн», - написал он.

«Команде Минцифры удалось разработать уникальную программу, которую можно трансформировать под нужды украинцев. На сегодняшний день в рамках Поддержки было подано более 8,6 млн заявок, оформлено 9,7 млн карт и потрачено 3 млрд гривен. В топе направлений остаются книжные магазины, кинотеатры и ж/д билеты», - отметил Федоров.

Об алгоритме оплаты такой картой Федоров пока не уточнил.

Напомним, что программа «еПідтримка» по приобретению лекарств будет расширена на лиц с инвалидностью I и II групп.

Кроме того напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон.