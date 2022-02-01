Синоптики прогнозируют потепление на Николаевщине в ближайшие дни

Карта – прогноз синоптической ситуации на день 15 февраля В ближайшие дни погоду Николаевской области будет определять поле повышенного давления, поднимется температура воздуха.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

Благодаря поступлению теплой воздушной массы, температура воздуха начнет повышаться. 15 февраля, ночью 3-8° мороза, днем ​​4-9° тепла, 16 февраля ночью 0-5° мороза, днем ​​5-10° тепла, 17 февраля ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12° тепла.

Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, южный, умеренный, днем ​​17 февраля возможны порывы ветра 15-20 м/с.